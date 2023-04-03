Marcin Chmielowiec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Chmielowiec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Marcin Chmielowiec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcin Chmielowiec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.