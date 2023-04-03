Marcin Chmielowiec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Chmielowiec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcin Chmielowiec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marcin Chmielowiec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marcin Chmielowiec 9 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marcin Chmielowiec Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sokół Kolbuszowa futbol takımında oynamaktadır. Sokół Kolbuszowa takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Marcin Chmielowiec'nin Sokół Kolbuszowa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marcin Chmielowiec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marcin Chmielowiec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında JKS Jaroslaw
1 Şubat 2018 yılında S. Kolbuszowa
Marcin Chmielowiec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marcin Chmielowiec şuan Sokół Kolbuszowa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?MKS Kolbuszowa, Korona Kielce
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.