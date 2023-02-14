Marcin Dickenmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Dickenmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcin Dickenmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcin Dickenmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcin Dickenmann 14 Ağu 2000 tarihinde Zollikon ZH şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcin Tom Dickenmann şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcin Dickenmann Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Marcin Dickenmann, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marcin Dickenmann'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcin Dickenmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcin Dickenmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcin Dickenmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcin Dickenmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U21

14 Ocak 2021 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2021 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2021 yılında FC Wil 1900

Marcin Dickenmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcin Dickenmann şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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