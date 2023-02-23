Marcin Flis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Flis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcin Flis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcin Flis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcin Flis 10 Şubat 1994 tarihinde Bychawa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcin Flis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Marcin Flis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 18 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Marcin Flis'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcin Flis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcin Flis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcin Flis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcin Flis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Belchatow II

1 Temmuz 2012 yılında GKS Belchatow

12 Şubat 2016 yılında Piast Gliwice

13 Şubat 2016 yılında GKS Katowice

30 Haziran 2016 yılında Piast Gliwice

10 Ocak 2018 yılında Gornik Leczna

1 Temmuz 2018 yılında Sandecja

18 Ağustos 2020 yılında Stal Mielec

Marcin Flis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcin Flis şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marcin Flis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stok Zakrzówek, Sygnał Lublin, Ruch Chorzów

Polonya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 15 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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