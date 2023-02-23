Marcin Grabowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Grabowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcin Grabowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcin Grabowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcin Grabowski 21 Mayıs 2000 tarihinde Piła şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marcin Grabowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcin Grabowski Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcin Grabowski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 28 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Marcin Grabowski'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcin Grabowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcin Grabowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcin Grabowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcin Grabowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Lech U19

1 Ocak 2017 yılında Lech Poznan II

1 Temmuz 2018 yılında Wisla Krakow

15 Ocak 2020 yılında Termalica

31 Temmuz 2020 yılında Wisla Krakow

28 Ağustos 2020 yılında Termalica

Marcin Grabowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcin Grabowski şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Marcin Grabowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U20 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 8 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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