Marcin Grolik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Grolik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcin Grolik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcin Grolik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcin Grolik 22 Mart 1989 tarihinde Rybnik şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marcin Grolik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcin Grolik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polish Sports Group yapmaktadır. Marcin Grolik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chojniczanka Chojnice futbol takımında oynamaktadır. Chojniczanka Chojnice takımına 5 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Marcin Grolik'nin Chojniczanka Chojnice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcin Grolik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcin Grolik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcin Grolik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcin Grolik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında ROW Rybnik

1 Ağustos 2008 yılında Piast Gliwice

30 Haziran 2009 yılında ROW Rybnik

1 Şubat 2011 yılında LZS Piotrówka

30 Haziran 2011 yılında ROW Rybnik

11 Temmuz 2016 yılında GKS Belchatow

23 Haziran 2020 yılında Olimpia Grudz.

5 Ağustos 2020 yılında Chojniczanka

Marcin Grolik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcin Grolik şuan Chojniczanka Chojnice takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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