Marcin Kowalski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Kowalski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcin Kowalski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcin Kowalski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcin Kowalski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Kowalski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcin Kowalski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Kowalski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcin Kowalski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcin Kowalski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcin Kowalski 27 Temmuz 1987 tarihinde Środa Wielkopolska şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcin Kowalski Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcin Kowalski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow II futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow II takımına - tarihinde katılmıştır. Marcin Kowalski'nin Ruch Chorzow II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcin Kowalski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcin Kowalski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcin Kowalski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcin Kowalski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Polonia Bytom

1 Ağustos 2007 yılında Radzionkow

18 Temmuz 2012 yılında Sandecja

11 Temmuz 2013 yılında Polonia Bytom

11 Temmuz 2014 yılında Stalowa Wola

21 Temmuz 2016 yılında Rozwój Katowice

10 Temmuz 2019 yılında Ruch Chorzow

18 Temmuz 2022 yılında Radzionkow

31 Aralık 2022 yılında Ruch Chorzow

Marcin Kowalski kimdir

Marcin Kowalski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcin Kowalski şuan Ruch Chorzow II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MOSM Bytom (1998–2006), Polonia Bytom (2006)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcin Kowalski nereli

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