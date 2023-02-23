Marcin Kozina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Kozina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcin Kozina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcin Kozina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcin Kozina 29 Nisan 2001 tarihinde Sucha Beskidzka şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marcin Kozina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcin Kozina Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Marcin Kozina, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marcin Kozina'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcin Kozina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcin Kozina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcin Kozina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcin Kozina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Rekord B-B

1 Temmuz 2020 yılında Goczalkowice

1 Temmuz 2021 yılında GKS Tychy

Marcin Kozina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcin Kozina şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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