Marcin Kumorek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Kumorek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcin Kumorek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcin Kumorek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcin Kumorek 8 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marcin Kumorek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcin Kumorek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 25 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Marcin Kumorek'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcin Kumorek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcin Kumorek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcin Kumorek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcin Kumorek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Resovia II

25 Ağustos 2021 yılında Resovia

Marcin Kumorek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcin Kumorek şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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