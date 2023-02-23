Marcin Stromecki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Stromecki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcin Stromecki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcin Stromecki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcin Stromecki 6 Nisan 1994 tarihinde Nowy Dwór Mazowiecki şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marcin Stromecki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcin Stromecki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Marcin Stromecki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stomil Olsztyn futbol takımında oynamaktadır. Stomil Olsztyn takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marcin Stromecki'nin Stomil Olsztyn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcin Stromecki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcin Stromecki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcin Stromecki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcin Stromecki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Korona Kielce II

1 Ağustos 2011 yılında Legia II

27 Şubat 2013 yılında Pogon Siedlce

30 Haziran 2014 yılında Legia II

8 Ağustos 2014 yılında Legionovia

30 Haziran 2015 yılında Legia II

31 Temmuz 2015 yılında Siarka T.

21 Temmuz 2017 yılında Stomil

28 Şubat 2019 yılında Znicz Pruszkow

1 Temmuz 2019 yılında Gornik Leczna

21 Temmuz 2021 yılında Skra Czesto.

1 Ocak 2022 yılında GKS Katowice

14 Şubat 2023 yılında Stomil

Marcin Stromecki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcin Stromecki şuan Stomil Olsztyn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marcin Stromecki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rotavia Nieporęt, Legionovia Legionowo, Marymont Warszawa, Mazur Karczew, GKP Targówek

Polonya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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