Marcin Szpakowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Szpakowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcin Szpakowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcin Szpakowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcin Szpakowski 26 Eylül 2001 tarihinde Zielona Góra şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcin Szpakowski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Marcin Szpakowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 24 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Marcin Szpakowski'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcin Szpakowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcin Szpakowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcin Szpakowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcin Szpakowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Slask U19

1 Temmuz 2019 yılında Sl. Wroclaw II

20 Şubat 2020 yılında Slask Wroclaw

24 Şubat 2021 yılında Korona Kielce

Marcin Szpakowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcin Szpakowski şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Marcin Szpakowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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