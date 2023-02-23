Marcin Urynowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Urynowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcin Urynowicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcin Urynowicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcin Urynowicz 16 Mart 1996 tarihinde Zabrze şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marcin Urynowicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcin Urynowicz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcin Urynowicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 16 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Marcin Urynowicz'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcin Urynowicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcin Urynowicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcin Urynowicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcin Urynowicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Gwarek Zabrze

1 Temmuz 2015 yılında Górnik Zabrze

8 Şubat 2019 yılında Odra Opole

30 Haziran 2019 yılında Górnik Zabrze

16 Temmuz 2019 yılında GKS Katowice

Marcin Urynowicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcin Urynowicz şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Marcin Urynowicz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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