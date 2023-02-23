Marcin Wasielewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Wasielewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcin Wasielewski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcin Wasielewski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcin Wasielewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Wasielewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcin Wasielewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Wasielewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcin Wasielewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcin Wasielewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcin Wasielewski 23 Ağustos 1994 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marcin Wasielewski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcin Wasielewski Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adi Sport Consulting yapmaktadır. Marcin Wasielewski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcin Wasielewski'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcin Wasielewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcin Wasielewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcin Wasielewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcin Wasielewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lech Poznan II

9 Eylül 2016 yılında Lech Poznan

2 Şubat 2018 yılında Znicz Pruszkow

30 Haziran 2018 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2019 yılında Termalica

1 Temmuz 2022 yılında GKS Katowice

Marcin Wasielewski kimdir

Marcin Wasielewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcin Wasielewski şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Marcin Wasielewski nereli

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