Marcinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcinho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcinho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcinho

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcinho 8 Haziran 1995 tarihinde Itauçu şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcio Antonio de Sousa Junior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcinho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roni7 yapmaktadır. Marcinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcinho'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcinhoboyu ve yaşı kaç

Marcinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Ponte Preta U20

6 Ocak 2014 yılında Corinthians B

4 Ocak 2016 yılında Remo

2 Ocak 2017 yılında São Bernardo-SP

1 Nisan 2017 yılında São Paulo

31 Aralık 2017 yılında São Bernardo-SP

10 Ocak 2018 yılında Atlético-PR

31 Aralık 2018 yılında São Bernardo-SP

3 Ocak 2019 yılında Goiás EC

12 Eylül 2019 yılında Sport Recife

30 Aralık 2019 yılında Goiás EC

17 Eylül 2020 yılında Cuiabá-MT

31 Ocak 2021 yılında Goiás EC

9 Mart 2021 yılında Botafogo

5 Ağu 2021 yılında EC Vitória

30 Aralık 2021 yılında Botafogo

21 Ocak 2022 yılında CRB

14 Nisan 2022 yılında Avaí FC

31 Aralık 2022 yılında CRB

Marcinho kimdir

Marcinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcinho şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Marcinho nereli

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