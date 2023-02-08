Marcinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcinho 28 Temmuz 1995 tarihinde Londrina şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Márcio Barbosa Vieira Junior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcinho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R13 Fussball yapmaktadır. Marcinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcinho'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mayıs 2016 yılında Operário-PR

2 Ocak 2017 yılında Londrina-PR

27 Şubat 2018 yılında Oeste FC-SP

30 Kasım 2018 yılında Londrina-PR

9 Nisan 2019 yılında Brasil-RS

8 Ağu 2019 yılında Manama Club

30 Temmuz 2020 yılında Sampaio Corrêa

26 Şubat 2021 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2022 yılında Novorizontino

28 Mart 2022 yılında Guarani

1 Ocak 2023 yılında Criciúma EC

Marcinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcinho şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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