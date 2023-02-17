Marcio Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcio Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcio Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcio Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcio Gomez 17 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Marcio Gómez Pereyra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcio Gomez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcio Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 12 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Marcio Gomez'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcio Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcio Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcio Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcio Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2021 yılında Racing (Cba)

Marcio Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcio Gomez şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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