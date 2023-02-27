Marcio Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcio Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcio Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcio Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcio Mendes 4 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcio Mendes Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marcio Mendes'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcio Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcio Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcio Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcio Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında US Mondorf

Marcio Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcio Mendes şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

F91 Düdelingen (2014-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.