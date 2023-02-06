Marcio Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcio Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcio Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcio Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcio Silva 7 Temmuz 2001 tarihinde Juru şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Márcio Gleyson Leite da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcio Silva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcio Silva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 8 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Marcio Silva'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 31 Ağu 2025 tarihinde bitmektedir.

Marcio Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcio Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcio Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcio Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Palmeiras U20

1 Ocak 2021 yılında Coritiba FC U20

8 Ekim 2021 yılında Coritiba FC

Marcio Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcio Silva şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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