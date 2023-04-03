Marcio Teixeira Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcio Teixeira Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Marcio Teixeira Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcio Teixeira Barbosa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.