Marcio Teixeira Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcio Teixeira Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcio Teixeira Barbosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marcio Teixeira Barbosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marcio Teixeira Barbosa 5 Şubat 2004 tarihinde Praia şehrinde doğmuştur. Yeşil Burun Adaları,Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marcio Teixeira Barbosa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASR SPORT yapmaktadır. Marcio Teixeira Barbosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Chamois Niort U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Chamois Niort U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Marcio Teixeira Barbosa'nin FC Chamois Niort U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marcio Teixeira Barbosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marcio Teixeira Barbosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marcio Teixeira Barbosa şuan FC Chamois Niort U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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