Marcio Valverde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcio Valverde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcio Valverde kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcio Valverde ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcio Valverde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcio Valverde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcio Valverde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcio Valverde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcio Valverde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcio Valverde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcio Valverde 23 Ekim 1987 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Marcio André Valverde Zamora şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcio Valverde Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcio Valverde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcio Valverde'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcio Valverde Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marciovz

http://www.instagram.com/marciovz/

http://www.facebook.com/valverdemarcio

Marcio Valverde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcio Valverde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcio Valverde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcio Valverde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2010 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2014 yılında UTC

1 Ocak 2015 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2018 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2022 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2023 yılında Sport Boys

Marcio Valverde kimdir

Marcio Valverde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcio Valverde şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academia Cantolao, Sport Boys Association, Unión Minas, Alianza Atlético, Universidad Andina de Juliaca

Marcio Valverde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcio Valverde nereli

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