Marcis Oss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcis Oss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcis Oss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcis Oss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcis Oss 25 Temmuz 1991 tarihinde Limbaži şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Mārcis Ošs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcis Oss Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Çözülmemiş yapmaktadır. Marcis Oss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcis Oss'nin RFS ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcis Oss Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marcisoss

http://www.instagram.com/marcisoss/

http://www.facebook.com/marcis.oss

Marcis Oss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcis Oss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcis Oss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcis Oss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Jelgava

1 Ocak 2016 yılında Górnik Zabrze

22 Ağustos 2016 yılında Jelgava

1 Mart 2018 yılında Spartaks

21 Ağustos 2018 yılında Neuchâtel Xamax

15 Ağustos 2020 yılında Spartaks

17 Eylül 2020 yılında FC Lugano

30 Haziran 2021 yılında Spartaks

31 Ağustos 2021 yılında Stade-Lausanne

8 Ocak 2022 yılında Spartaks

11 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında RFS

Marcis Oss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcis Oss şuan RFS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Marcis Oss Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 3 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

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