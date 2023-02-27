Marcis Peilans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcis Peilans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcis Peilans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcis Peilans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcis Peilans 1 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Mārcis Peilāns şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcis Peilans Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına - tarihinde katılmıştır. Marcis Peilans'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcis Peilans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcis Peilans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcis Peilans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcis Peilans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcis Peilans şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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