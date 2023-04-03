Marcis Puce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcis Puce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcis Puce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marcis Puce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marcis Puce 3 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Mārcis Pūce şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marcis Puce Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Marcis Puce'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marcis Puce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marcis Puce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2014 yılında Liepaja II
1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2018 yılında JDFS Alberts
Marcis Puce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marcis Puce şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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