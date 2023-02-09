Marco Antonio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Antonio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Antonio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Antonio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Antonio 24 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marco Antonio Da Silva Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Antonio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoniu's Assessoria yapmaktadır. Marco Antonio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Antonio'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marco Antonio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marco Antonio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Marco Antonio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Antonio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında EC Vitória

Marco Antonio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Antonio şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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