Marco Antonio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Antonio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Antonio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Antonio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Antonio 1 Ekim 1997 tarihinde Belém şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marco Antônio Rosa Furtado Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Antonio Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goldsports yapmaktadır. Marco Antonio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 20 Nisan 2018 tarihinde katılmıştır. Marco Antonio'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 28 Şubat 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Antonio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marco Antonio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marco Antonio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Antonio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Nisan 2018 yılında EC Bahia

25 Mart 2021 yılında Botafogo

31 Aralık 2021 yılında EC Bahia

Marco Antonio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Antonio şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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