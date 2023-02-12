Marco Asensio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Asensio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marco Asensio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marco Asensio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marco Asensio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Asensio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marco Asensio

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Asensio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Asensio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Asensio 21 Ocak 1996 tarihinde Palma de Mallorca şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya,Hollanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marco Asensio Willemsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Asensio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Marco Asensio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Marco Asensio'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Asensio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marcoasensio10

http://www.instagram.com/marcoasensio10/

Marco Asensioboyu ve yaşı kaç

Marco Asensio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marco Asensio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 90.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marco Asensio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Asensio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Mallorca Juv. A

1 Temmuz 2013 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2014 yılında Mallorca

1 Temmuz 2015 yılında Real

20 Ağu 2015 yılında Espanyol

30 Haziran 2016 yılında Real

Marco Asensio kimdir

Marco Asensio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Asensio şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Playas de Calvià (2003-2006)

Marco Asensio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 10 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 2 gol atmıştır.

İspanya U23 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 7 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 15 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 8 gol atmıştır.

İspanya Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marco Asensio nereli

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