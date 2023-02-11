Marco Borgnino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Borgnino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Borgnino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Borgnino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Borgnino 25 Ekim 1997 tarihinde Rafaela, Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Borgnino Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Juan Ignacio Dávola yapmaktadır. Marco Borgnino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 7 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Marco Borgnino'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marco Borgnino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marco Borgnino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marco Borgnino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Borgnino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2017 yılında Estudiantes

30 Haziran 2018 yılında Rafaela U19

7 Ocak 2019 yılında Rafaela

5 Temmuz 2019 yılında Nacional

30 Haziran 2020 yılında Rafaela

14 Ağu 2020 yılında CA Unión

31 Aralık 2021 yılında Rafaela

Marco Borgnino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Borgnino şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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