Marco Bota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Bota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Bota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Bota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Bota 26 Şubat 2004 tarihinde Satu Mare şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marco Beniamin Bota şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Bota Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Bota'nin UTA Arad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marco Bota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Bota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Bota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Bota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2022 yılında UTA Arad

Marco Bota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Bota şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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