Marco Brandt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Brandt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Brandt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marco Brandt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marco Brandt 4 Mayıs 2006 tarihinde doğmuştur. Avusturya,Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marco Brandt Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Marco Brandt, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AKA Red Bull Salzburg U18 futbol takımında oynamaktadır. AKA Red Bull Salzburg U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Brandt'nin AKA Red Bull Salzburg U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marco Brandt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marco Brandt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Ried Altyapı
5 Eylül 2018 yılında Salzburg Alt.
1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U15
1 Temmuz 2021 yılında AKA Salzb. U16
1 Temmuz 2022 yılında AKA Salzb. U18
Marco Brandt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marco Brandt şuan AKA Red Bull Salzburg U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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