Marco Burch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Burch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Burch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Burch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Burch 19 Ekim 2000 tarihinde Sarnen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Burch Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footuro AG yapmaktadır. Marco Burch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Marco Burch'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marco Burch Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marco Burch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marco Burch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Burch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Luzern

Marco Burch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Burch şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marco Burch Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Alpnach, FC Luzern

İsviçre U21 takımında 5 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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