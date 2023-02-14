Marco Burki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Burki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Burki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Burki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Burki 10 Temmuz 1993 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Burki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Marco Burki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marco Burki'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Burki Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marco Burki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marco Burki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Burki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında BSC YB U21

25 Kasım 2012 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2015 yılında FC Thun

30 Haziran 2017 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2018 yılında Zulte Waregem

12 Şubat 2020 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2021 yılında FC Thun

Marco Burki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Burki şuan FC Thun takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Marco Burki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U21 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.