Marco Bustos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Bustos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marco Bustos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marco Bustos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marco Bustos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Bustos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marco Bustos

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Bustos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Bustos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Bustos 22 Nisan 1996 tarihinde Winnipeg, Manitoba şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Kanada,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marco Antonio Bustos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Bustos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NOVERA Sports yapmaktadır. Marco Bustos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marco Bustos'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marco Bustos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marcobustos10

http://www.instagram.com/marcobustos10

Marco Bustosboyu ve yaşı kaç

Marco Bustos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marco Bustos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Marco Bustos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Bustos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Vancouver

21 Nisan 2017 yılında Whitecaps FC 2

30 Kasım 2017 yılında Vancouver

10 Ocak 2018 yılında Zacatepec

14 Ağu 2018 yılında Vancouver

15 Ağu 2018 yılında Oklahoma City

7 Mayıs 2019 yılında Valour FC

30 Ocak 2020 yılında Pacific FC

14 Ocak 2023 yılında Värnamo

Marco Bustos kimdir

Marco Bustos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Bustos şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Marco Bustos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marco Bustos nereli

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