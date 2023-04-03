Marco Campagnaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Campagnaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Campagnaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Campagnaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Campagnaro 4 Mart 2003 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Campagnaro Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Marco Campagnaro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys II futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marco Campagnaro'nin CA Newell's Old Boys II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marco Campagnaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Campagnaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Campagnaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Campagnaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Newell's U20

1 Temmuz 2021 yılında Newell's II

Marco Campagnaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Campagnaro şuan CA Newell's Old Boys II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Marco Campagnaro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U16 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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