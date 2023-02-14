Marco Camus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Camus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Camus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Camus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Camus 16 Kasım 2001 tarihinde Santander şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marco Camus Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Camus Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gelu Rodríguez yapmaktadır. Marco Camus, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marco Camus'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Camus Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marco Camus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Camus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Camus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Racing Juv. A

31 Temmuz 2019 yılında Rayo Cantabria

31 Temmuz 2020 yılında Racing

31 Ocak 2023 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2023 yılında Racing

Marco Camus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Camus şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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