Marco Carducci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Carducci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Carducci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Carducci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Carducci 24 Eylül 1996 tarihinde Calgary, Alberta şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kanada,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Marco Christian Carducci şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Carducci Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Felkrem yapmaktadır. Marco Carducci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cavalry FC futbol takımında oynamaktadır. Cavalry FC takımına 12 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Marco Carducci'nin Cavalry FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Marco Carducci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mcarducci96

http://www.instagram.com/mcarducci96

Marco Carducci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Carducci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Carducci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Carducci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2014 yılında Vancouver

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

23 Mart 2017 yılında RGV FC Toros

1 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

14 Mart 2018 yılında Calgary

12 Aralık 2018 yılında Cavalry FC

Marco Carducci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Carducci şuan Cavalry FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marco Carducci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MSB United (2000-2005), MacKenzie FC (2005-2006), Calgary Villains FC (2006-2011), Whitecaps FC Residency (2011-2014)

Kanada U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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