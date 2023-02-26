Marco Carrasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Carrasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Carrasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Carrasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Carrasco 3 Ocak 1993 tarihinde Ambato şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Marco Alexander Carrasco Bonilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Carrasco Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marco Carrasco'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marco Carrasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Carrasco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Carrasco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Carrasco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Nisan 2010 yılında CD Cooperativa

1 Mart 2011 yılında CD Macará U20

29 Ocak 2012 yılında CD Macará B

1 Ocak 2013 yılında CD Macará

28 Şubat 2017 yılında Técnico U.

27 Şubat 2018 yılında Mushuc Runa SC

5 Ocak 2022 yılında Uni. Católica

9 Ocak 2023 yılında Mushuc Runa SC

Marco Carrasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Carrasco şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Selección de Pastaza (11/2005-12/2005, 8/2006-12/2006, 3/2007-12/2007), CSD Spencer (-10/2005, 1/2006-7/2006, 1/2007-3/2007, 1/2008-4/2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.