Marco Cechin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Cechin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Cechin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marco Cechin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marco Cechin 23 Nisan 2003 tarihinde Arvorezinha şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marco Antonio Baseggio Cechin şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marco Cechin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marco Cechin, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC B futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC B takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Cechin'nin Leixões SC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marco Cechin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marco Cechin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2021 yılında União
1 Eylül 2021 yılında Portuguesa U20
1 Ocak 2022 yılında Mixto EC U20
1 Şubat 2022 yılında Leixões U19
1 Eylül 2022 yılında Leixões B
Marco Cechin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marco Cechin şuan Leixões SC B takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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