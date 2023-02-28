Marco Collao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Collao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Collao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Collao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Collao 11 Nisan 1998 tarihinde Calama şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Marco Antonio Collao Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Collao Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Marco Collao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marco Collao'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marco Collao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Collao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Collao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Collao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2018 yılında Antofagasta

1 Ocak 2023 yılında Audax Italiano

Marco Collao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Collao şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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