Marco Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marco Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marco Cruz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marco Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Cruz 23 Şubat 2004 tarihinde Póvoa de Varzim şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Marco Sousa Cruz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Cruz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marco Cruz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting CP A23 futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Cruz'nin Sporting CP A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marco Cruz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcocruz.10/

Marco Cruzboyu ve yaşı kaç

Marco Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2019 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2020 yılında FC Porto U19

31 Ağustos 2021 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2022 yılında Sporting CP A23

Marco Cruz kimdir

Marco Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Cruz şuan Sporting CP A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Porto (2012-2021), Sporting CP (2021-22)

Marco Cruz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U20 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 10 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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Marco Cruz nereli

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