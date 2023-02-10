Marco Di Cesare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Di Cesare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Di Cesare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Di Cesare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Di Cesare 30 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marco Genaro Di Cesare şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Di Cesare Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Marco Di Cesare, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marco Di Cesare'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Marco Di Cesare Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marco Di Cesare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Di Cesare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Di Cesare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Argentinos II

1 Ocak 2021 yılında Argentinos Jrs.

Marco Di Cesare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Di Cesare şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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