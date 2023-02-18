Marco Djuricin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Djuricin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marco Djuricin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marco Djuricin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marco Djuricin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Djuricin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Djuricin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Djuricin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Djuricin 12 Aralık 1992 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Marco Djuričin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Djuricin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Marco Djuricin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Djuricin'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marco Djuricin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MDjuricin

http://www.instagram.com/marcodjuricin9/

Marco Djuricinboyu ve yaşı kaç

Marco Djuricin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Djuricin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marco Djuricin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Djuricin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Rapid Altyapı

1 Ağu 2005 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2006 yılında Rapid U15

1 Temmuz 2007 yılında Rapid U17

31 Mart 2008 yılında Stadlau Altyapı

1 Temmuz 2008 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2009 yılında Hertha BSC U19

1 Temmuz 2010 yılında Hertha Berlin

9 Ağu 2012 yılında Regensburg

30 Haziran 2013 yılında Hertha Berlin

1 Temmuz 2013 yılında Sturm Graz

8 Ocak 2015 yılında RB Salzburg

31 Ağu 2015 yılında Brentford

30 Haziran 2016 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2016 yılında Ferencváros

30 Haziran 2017 yılında RB Salzburg

9 Temmuz 2017 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2018 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2018 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2019 yılında Karlsruhe

2 Şubat 2021 yılında Austria Wien

31 Ağu 2022 yılında HNK Rijeka

Marco Djuricin kimdir

Marco Djuricin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Djuricin şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Donau (05/1999-), SK Rapid Wien, FC Stadlau

Marco Djuricin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya takımında 9 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Avusturya U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marco Djuricin nereli

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