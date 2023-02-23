Marco Dulca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Dulca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marco Dulca kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marco Dulca ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Marco Dulca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Dulca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marco Dulca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Dulca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Dulca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Dulca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Dulca 11 Mayıs 1999 tarihinde Pohang, Gyeongbuk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marco Alexandru Dulca şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Dulca Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carp Football Management yapmaktadır. Marco Dulca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marco Dulca'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marco Dulca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcodulca/

Marco Dulca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Dulca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Marco Dulca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Dulca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2015 yılında Swansea U18

1 Temmuz 2017 yılında Swansea U21

2 Temmuz 2019 yılında FC Viitorul

28 Ağustos 2020 yılında Chindia

30 Haziran 2021 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2021 yılında Chindia

5 Ağustos 2022 yılında FCSB

18 Ocak 2023 yılında Chindia

Marco Dulca kimdir

Marco Dulca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Dulca şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Universitatea Cluj (-2015), Swansea City (2015-2019)

Marco Dulca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rumänien U23 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya Olimpiyat takımında 18 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marco Dulca nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Andrei Tircoveanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Tircoveanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrei Tircoveanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Tircoveanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesper Karlstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Karlstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesper Karlstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Karlstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İonut Serban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Serban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İonut Serban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Serban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alan Czerwinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Czerwinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alan Czerwinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Czerwinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir