Marco Dulca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Dulca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Dulca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Dulca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Dulca 11 Mayıs 1999 tarihinde Pohang, Gyeongbuk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marco Alexandru Dulca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Dulca Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carp Football Management yapmaktadır. Marco Dulca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marco Dulca'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marco Dulca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcodulca/

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Marco Dulca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Dulca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Marco Dulca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Dulca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2015 yılında Swansea U18

1 Temmuz 2017 yılında Swansea U21

2 Temmuz 2019 yılında FC Viitorul

28 Ağustos 2020 yılında Chindia

30 Haziran 2021 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2021 yılında Chindia

5 Ağustos 2022 yılında FCSB

18 Ocak 2023 yılında Chindia

Marco Dulca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Dulca şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marco Dulca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Universitatea Cluj (-2015), Swansea City (2015-2019)

Rumänien U23 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya Olimpiyat takımında 18 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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