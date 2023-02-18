Marco Fossati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Fossati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Fossati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Fossati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Fossati 5 Ekim 1992 tarihinde Monza şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Marco Ezio Fossati şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Fossati Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goodjohn Srl yapmaktadır. Marco Fossati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Marco Fossati'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Fossati Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcoeziofossati/

Marco Fossati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Fossati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marco Fossati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Fossati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Inter Altyapı

16 Temmuz 2010 yılında Milan U19

29 Ağu 2011 yılında Latina Calcio

30 Haziran 2012 yılında Milan

12 Temmuz 2012 yılında Ascoli

30 Haziran 2013 yılında Milan

25 Temmuz 2013 yılında Bari

30 Haziran 2014 yılında Milan

15 Temmuz 2014 yılında Perugia

30 Haziran 2015 yılında Milan

1 Temmuz 2015 yılında Cagliari

8 Temmuz 2016 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2017 yılında Cagliari

1 Temmuz 2017 yılında Hellas Verona

5 Ocak 2019 yılında Monza

12 Şubat 2021 yılında Hajduk Split

30 Haziran 2021 yılında Monza

31 Ağu 2021 yılında Hajduk Split

Marco Fossati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Fossati şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Marco Fossati Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İtalya U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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