Marco Gantschnig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Gantschnig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Gantschnig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Gantschnig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Gantschnig 8 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Marco Sebastian Gantschnig şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Gantschnig Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Marco Gantschnig, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Marco Gantschnig'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Gantschnig Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcogantschnig/?hl=de

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Marco Gantschnig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Gantschnig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Marco Gantschnig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Gantschnig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Lurnfeld Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Sturm Graz U15

1 Temmuz 2012 yılında Sturm Graz U16

1 Temmuz 2013 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2014 yılında Sturm Graz II

1 Temmuz 2018 yılında SV Kapfenberg

30 Haziran 2019 yılında Sturm Graz II

1 Temmuz 2019 yılında Grazer AK 1902

Marco Gantschnig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Gantschnig şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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