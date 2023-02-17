Marco Grull kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Grull Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Grull adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Grull Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Grull 6 Temmuz 1998 tarihinde Schwarzach im Pongau şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Grull Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Marco Grull, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marco Grull'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marco Grull Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Grull isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marco Grull Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Grull futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2012 yılında ara verdi

29 Ocak 2013 yılında Pfarrwerfen J.

1 Temmuz 2013 yılında Pfarrwerfen

6 Temmuz 2015 yılında St. Johann

10 Ocak 2019 yılında SV Ried

1 Temmuz 2021 yılında Rapid Wien

Marco Grull Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Grull şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marco Grull Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UFC Radstadt (09/2004-), SC Pfarrwerfen

Avusturya takımında 19 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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