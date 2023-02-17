Marco Hertveldt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Hertveldt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Hertveldt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Hertveldt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Hertveldt 13 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Hertveldt Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marco Hertveldt, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Marco Hertveldt'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Hertveldt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Hertveldt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Marco Hertveldt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Hertveldt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında KVK Ninove

Marco Hertveldt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Hertveldt şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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