Marco Hoger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Hoger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Hoger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Hoger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Hoger 16 Eylül 1989 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Hoger Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Marco Hoger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Marco Hoger'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Hoger Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marco_hoeger/

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http://www.facebook.com/pages/Marco-H%C3%B6ger/115342921993767?fref=ts

Marco Hoger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Hoger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marco Hoger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Hoger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2004 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2005 yılında Aachen U17

1 Temmuz 2006 yılında Aachen U19

1 Temmuz 2008 yılında A. Aachen II

1 Temmuz 2010 yılında Alem. Aachen

1 Temmuz 2011 yılında Schalke

1 Temmuz 2016 yılında Köln

11 Ağu 2021 yılında Waldh. Mannheim

Marco Hoger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Hoger şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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