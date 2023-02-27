Marco Huaman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Huaman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Huaman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Huaman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Huaman 25 Eylül 2002 tarihinde Huancayo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Marco Lenhyn Huamán Asís şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Huaman Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alemannogroup yapmaktadır. Marco Huaman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marco Huaman'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marco Huaman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/marcolenhyn.huamanSH2

Marco Huaman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Huaman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Huaman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Huaman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Sport Huancayo

Marco Huaman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Huaman şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marco Huaman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Escuela de Fútbol JTR, Sport Huancayo

Peru U23 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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