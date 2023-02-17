Marco Hurter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Hurter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marco Hurter kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marco Hurter ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marco Hurter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Hurter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Hurter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Hurter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Hurter 18 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur.  İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Hurter Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marco Hurter, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Marco Hurter'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Hurterboyu ve yaşı kaç

Marco Hurter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Hurter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Marco Hurter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Hurter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Köniz

1 Ocak 2012 yılında SC Bümpliz

1 Temmuz 2013 yılında FC Breitenrain

Marco Hurter kimdir

Marco Hurter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Hurter şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Köniz

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Marco Hurter nereli

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