Marco Knaller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Knaller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Knaller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Knaller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Knaller 26 Mart 1987 tarihinde Villach şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Knaller Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kögl & Partner GmbH yapmaktadır. Marco Knaller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Knaller'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marco Knaller Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Marco Knaller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Knaller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marco Knaller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Knaller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 1998 yılında FK Austria Wien

15 Ocak 1999 yılında Admira Wacker J.

1 Temmuz 2001 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2002 yılında Admira U17

1 Ocak 2003 yılında Admira U19

1 Temmuz 2003 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2005 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2007 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2007 yılında FC Lustenau

1 Ağu 2008 yılında Kulüpsüz

17 Temmuz 2009 yılında K'lautern II

1 Ocak 2010 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2012 yılında Wolfsberger AC

25 Nisan 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2013 yılında Sandhausen

30 Ağu 2017 yılında FC Ingolstadt

1 Ağu 2020 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2022 yılında A. Klagenfurt

Marco Knaller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Knaller şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marco Knaller Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Admira Wacker Mödling (1992-2003), FK Austria Wien

Avusturya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Ekim 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.