Marco Krainz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Krainz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Krainz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Krainz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Krainz 17 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Krainz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Future Sports Concept yapmaktadır. Marco Krainz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Krainz'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marco Krainz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Krainz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Krainz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Krainz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2013 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2014 yılında A. Vienna Res.

31 Ağu 2015 yılında A. Lustenau

7 Ocak 2020 yılında FAC

31 Ağu 2022 yılında Blau Weiss Linz

Marco Krainz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Krainz şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marco Krainz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Austria Wien (2005-)

Avusturya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 21 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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